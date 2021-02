Tenta di violentare una ragazza alla fermata dell'autobus

MALO - Ha avvicinato la vittima alla fermata del bus e mentre la stava trattenendo con forza contro il muro di un edificio, le ha strappato via la mascherina tentando invano di baciarla e abbracciarla. La ragazza, maggiorenne, riuscendo a divincolarsi, è riuscita a chiedere l'intervento di una pattuglia mettendo in fuga l'uomo. È accaduto due giorni fa a Largo Trieste a Malo (Vicenza).

Per i fatti è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Malo un 41enne del luogo, con precedenti, per tentata violenza sessuale. I militari, dopo diversi controlli nei luoghi vicini, sono riusciti a trovare l'aggressore; la vittima, che fortunatamente non ha riportato particolari lesioni, ha poi raccontato in caserma che l'uomo, pur non conoscendosi, già da diverso tempo la importunava, approfittando del fatto che spesso salivano sullo stesso mezzo pubblico proveniente da Vicenza nelle medesime fasce orarie, ma mai aveva pensato che si sarebbe spinto ad un violento approccio fisico oltre le numerose frasi di apprezzamento ad ogni incontro.

A seguito dei dovuti accertamenti e successive indagini (il rinvenimento della mascherina strappata, il riconoscimento da parte della vittima, l'intonaco rimasto sulla sua giacca ed altri particolari che avvalorano quanto raccontato), il 41enne è stato deferito alla Procura Di Vicenza ed è stata avviata la procedura di Codice Rosso, vale a dire una procedura d’urgenza, il sensibile aumento delle pene per i reati già previsti dal nostro Codice penale.

Ultimo aggiornamento: 11:53

