Al vicentino Luigi Dall'Igna (Ducati) il premio Leone del Veneto

VENEZIA - Il direttore generale di Ducati Corse Luigi Dall'Igna, ingegnere e manager che ha rivoluzionato innovandolo il mondo della motomondiale, riceverà mercoledì prossimo 5 aprile a Vicenza il premio «Leone del Veneto», istituito nel 1999 dal Consiglio regionale del Veneto per onorare i corregionali che si sono particolarmente distinti nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia, della finanza e in attività professionali, sociali, umanitarie o sportive. Nato a Thiene, formatosi come ingegnere all'Università di Padova e poi cresciuto professionalmente a Noale alla Aprilia Racing, è riuscito a far sì che, a cinquant'anni dal binomio Giacomo Agostini-MV Agusta, un'altra coppia tricolore, Francesco Bagnaia-Ducati, si imponesse ai vertici della MotoGp. «L'ultima volta che consegnai il Leone del Veneto nel Teatro Olimpico a Vicenza - commenta Ciambetti - fu nel 2016 quando ebbi l'onore di premiare Federico Faggin. La storia di Luigi Dall'Igna è la testimonianza di una grande capacità manageriale nel segno della qualità, della creatività e dell'intelligenza». Dopo la consegna, l'Orchestra dei Licei Musicali del Veneto, una novantina di giovani diretti dal maestro Simone Genuini, eseguirà una serie di brani da Vivaldi Mozart, Fauré, e Marquez.

Ultimo aggiornamento: 12:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA