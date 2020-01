Accoltellamento in pieno all'esterno di una sala slot: due feriti, uno è grave

VICENZA - Momenti di paura nella tarda mattina di oggi (mercoledì 8 gennaio) a Vicenza in via Lanza, nella zona ovest della città, nei pressi del centro commerciale Auchan. All'esterno di una sala slot è avvenuta una lite tra due immigrati che è degenerata, sfociando in un accoltellamento.



Secondo una prima ricostruzione entrambi sono rimasti feriti, uno in maniera lieve mentre l'altro è più grave anche se non sarebbe in pericolo di vita. Dopo l'allarme lanciato da residenti e passanti sul posto sono giunte due pattuglie dei carabinieri e due ambulanze del Suem 118, che hanno poi trasportato i due feriti al pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo.



I militari dell'Arma del capoluogo berico hanno subito avviato le indagini, raccogliendo le testimonianze di coloro che hanno assistito al fatto: i militari hanno scoperto che su uno dei due stranieri pendeva un'ordinanza di custodia cautelare. Ultimo aggiornamento: 14:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA