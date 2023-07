Ebara Pumps acquisisce la tedesca Spandau Pumpen e trasferisce la produzione a Vicenza: si annunciano assunzioni

GAMBELLARA - Ebara Pumps Europe, di Gambellara (Vicenza), filiale europea della multinazionale giapponese Ebara Corporation, ha siglato un accordo con la svedese Skf per l'acquisizione del ramo d'azienda tedesca Spandau Pumpen, la cui produzione sarà trasferita nel sito vicentino. Ebara, assistita nell'operazione dall'advisor Adacta è uno dei più importanti produttori di elettropompe per il mercato industriale e domestico in Europa ed opera nel drenaggio e acque reflue, nell'industria, nell'approvvigionamento idrico e nell'edilizia civile. È presente sul territorio italiano con due stabilimenti principali, uno a Gambellara e l'altro a Cles (Trento). «Il trasferimento della produzione in Italia, dove siamo presenti e investiamo da venticinque anni - riporta la responsabile finanziari, Monica De Pellegrini - avrà anche positive ricadute occupazionali sul territorio: avremo infatti la necessità di acquisire nuove risorse specializzate, che andranno ad aggiungersi ai nostri attuali 792 dipendenti».