LAGHI (VICENZA) - È già risultato eletto il sindaco del Comune più piccolo del Veneto, Laghi in provincia di Vicenza, dove hanno votato in 77 su 158 elettori, con un'affluenza del 48,73%. Lo segnala il Viminale. Il nuovo sindaco è Marco Lorenzato, con la lista Insieme per Laghi, che ha ottenuto 42 voti, pari al 57,53% delle preferenze. Ha superato Angelo Lorenzato Ferrulio (lista 'Laghì) che ha ottenuto 31 voti (42,47%).