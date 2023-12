Incidente a Vicenza. Sfreccia contromano, poi lo schianto: il cartellone stradale piomba a terra. Auto abbandonata e conducente volatilizzato

VICENZA - Sfreccia in strada contromano e si schianta contro la segnaletica stradale in viale Margherita, all'incrocio con via Arzignano a Vicenza. L'incidente è avvenuto nella notte di domenica 3 dicembre, intorno alle 2.35. Sul posto i vigili del fuoco.

Il conducente della Citroen C4 si è allontanato prima dell'arrivo dei soccorsi

I vigili del fuoco, arrivati dalla centrale, hanno messo in sicurezza l'auto finita nell'aiuola è rimosso del tutto la segnaletica stradale abbattuta. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro e iniziato le indagini per risalire al conducente dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.