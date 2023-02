Incidente sulla Postumia: scontro tra auto, un uomo ferito Foto

BOLZANO VICENTINO (VICENZA) - Schianto tremendo poco prima delle 6 di mattina di sabato 25 febbraio sulla SS 53 Postumia, all'altezza dello svincolo per Bolzano Vicentino. A scontrarsi due auto, due persone sono rimaste ferite. I pompieri, arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da una Fiat Punto Il conducente, rimasto incastrato. L’uomo è stato preso in cura dal personale sanitario, stabilizzato e trasferito in ospedale. Ferito anche l'altro automobilista, curato sul posto. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 8.