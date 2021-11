Attraversa all'improvviso: pensionato falciato e ucciso da un'auto

Gambellara - Un pensionato di 87 anmni è stato travolto e ucciso da un'auto mentre attraversava la strada a Muzzi di Gambellara, al confine con Montebello (Vicenza). L'uomo era residente a Montebello. Il grave incidente si è verificato poco dopo le 16 lungo la Strada Regionale 11.

Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale di Arzignano, l'anziano si stava dirigendo verso la passerella pedonale e forse non si sarebbe accorto del sopraggiungere di un'auto, condotta da una 33enne di Sarego: la vittima è stata preso in pieno e per lui non c'è stato nulla da fare.

I sanitari del Suem all'arrivo sul posto ne hanno constatato il decesso.