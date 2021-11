Frontale con un'auto a Conscio: centauro gravissimo di 18 anni

TREVISO - Ancora un grave incidente stradale sulle strade della Marca: è in prognosi riservata il motociclista coinvolto nello schianto alle 15.30 a Conscio di Casale sul Sile, in via Peschiere. Il giovane, un 18enne della zona in sella ad una moto, si è scontrato frontalmente con un'auto che proveniva dall'altro senso di marcia e guidata da una 50enne veneziana di Scorzè.

L'impatto è stato violento ed il centauro è stato scaraventato a diversi metri di distanza. Intervenuti sul posto medico e infermieri del Suem 118 e i vigili del fuoco di Treviso.

A svolgere i rilievi del caso gli agenti della polizia locale di Casale. Il traffico ha subito inevitabili rallentamenti.