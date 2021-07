Finisce con la Fiat Abarth contro il muro: auto sfasciata, due persone ferite Foto

MONTECCHIO PRECALCINO (VICENZA) - La notte di giovedì 22 luglio, mezz’ora dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 63, in Via Roma a Montecchio Precalcino, per un’auto finita contro il muro di un’abitazione dopo la perdita di controllo da parte del conducente: due feriti.

I pompieri arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza la Fiat Abarth 595, mentre la giovane coppia venuta fuori autonomamente dall’auto completamente distrutta, era presa in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferiti in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.