Rogo nel parcheggio: distrutte 2 auto, altre danneggiate: c'è l'ombra del dolo

VICENZA - Potrebbe essere di matrice dolosa l'incendio che nella tarda serata di ieri (mercoledì 26 febbraio), attorno alle 22, ha completamente distrutto due autovetture, un'Audi A4 e una Fiat Punto, e danneggiate altre in via Guido Rossa a Vicenza, di fronte alla Chiesa di Bertesinella. In zona, per almeno mezzora, si sono vissuti momenti di paura e apprensione.

L'allarme, lanciato da residenti e passanti, è scattato attorno alle 22: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un'autopompa e un'autobotte, per un totale di sette operatori, che hanno spento il rogo, utilizzando la schiuma. Nel rogo sono state danneggiate parzialmente dal calore i paraurti in plastica altre due autovetture, parcheggiate nelle vicinanze.



Le cause dell'incendio sono al vaglio dei pompieri e della Polizia di Stato, che sta lavorando proprio sulla pista legata ad un gesto doloso. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora e mezza.

Ultimo aggiornamento: 11:16

