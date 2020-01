Rogo distrugge appartamento, evacuato l'intero condominio: è inagibile

VICENZA - Sono ingentissimi i danni causati da un incendio che nel pomeriggio di oggi (sabato 25 gennaio) ha quasi completamente distrutto un appartamento in via Zaguri a Vicenza, una laterale di viale Trieste. Nessuna persona è rimasta coinvolta ma il rogo, scoppiato dalla cucina, ha causato gravi danni anche strutturali per lo scoppio del laterizio del soffitto, danni da percolazione all'alloggio sottostante e da fumo in tutto il vano scale. Al momento è interdetto l’uso dell’intero condominio con i componenti delle sei famiglie costrette a farsi ospitare da parenti o amici.



Ultimo aggiornamento: 18:29

L'allarme è stato lanciato poco prima delle 15 da un residente che ha notato il fumo uscire dall'appartamento e ha dato l'allarme al 115. Sul posto sono giunte tre squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale (un'autopompa, un’autobotte e l'autoscala) che a fatica sono riusciti a circoscrivere e a spegnere le fiamme, evitando il coinvolgimento dell’intero condominio, che nel frattempo è stato evacuato. Nel tardo pomeriggio le operazioni dei pompieri erano ancora in corso.