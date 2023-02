Romano d'Ezzelino. Auto prende fuoco, conducente esce dal veicolo appena in tempo

ROMANO D'EZZELINO - Alle 17:30 di oggi, 22 febbraio, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS 47 all’altezza per lo svincolo di Romano D’Ezzelino per l’incendio di un’auto: illeso l’autista. Il conducente durante la marcia si è accorto che qualcosa non andava, si è fermato ed è sceso, mentre l’auto prendeva fuoco.

I pompieri arrivati da Bassano del Grappa, hanno spento con la schiuma l’auto, andata irrimediabilmente danneggiata. Le cause di probabile natura elettromeccaniche sono al vaglio della squadra intervenuta.