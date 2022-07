VICENZA - Il centro storico? Un cantiere a cielo aperto. Il primo agosto a Vicenza prenderanno il via diversi lavori di asfaltatura che interesseranno i punti più rovinati. Automobilisti, ciclisti e pedoni sono avvisati. Dovranno armarsi di pazienza perché durante gli scavi sono previste modifiche alla circolazione. Insomma, sono in arrivo disagi e rallentamenti. «In agosto il carico di traffico è minore», spiega l'assessore Mattia Ierardi.

Si inizierà con contrà Pedemuro San Biagio, dove verrà istituito il transito a senso unico alternato. L'accesso al parcheggio Fogazzaro sarà garantito, mentre per 5 giorni, sempre a San Biagio, le linee bus verranno deviate. Si proseguirà, per una decina di giorni, in contra' Venti Settembre e Porta Padova. Anche in questo caso, senso unico da via Gallieno a piazza Venti Settembre e bus deviati. Sosta delle auto sospesa.

Poi toccherà a contra' Marco e San Francesco: 15 giorni a senso alternato e trasporto pubblico modificato. In viale Rodolfi, per la nuova linea di alimentazione dell'illuminazione, per 3 settimane spariranno alcuni posti auto dal parcheggio.

Lavori notturni in strada Marosticana e strada Pasubio. Interessati rispettivamente il tratto tra la rotatoria con viale Cricoli e l'incrocio con strada dei Molini, e quello tra le strade di Lobia e Pasubio. A Borgo Berga, infine, movieri in azione tra le vie Oliva e Tiepolo.

Non è finita. In settembre e ottobre si riprenderà sfruttando, precisa il Comune, le ore notturne e le giornate festive. In lista, dal 22 agosto, strada di Bertesina e viale Moro. Informazioni su vicenza.luceverde.it.