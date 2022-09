La calda estate della Gdf in provincia, 850 pattuglie in servizio e migliaia di interventi

VICENZA - E' stata un'estate caldissima anche sotto il profilo delle attività della Guardia di Finanza. Il controllo e il contrasto ai fenomeni di illegalità economico-finanziaria sono stati diffusi, in particolare nelle località ad alta vocazione turistica, nelle principali città d’arte (fra cui Vicenza, Bassano del Grappa, Marostica, Schio, il Basso vicentino, Thiene e territori limitrofi) e nelle aree montane (Altopiano di Asiago, area di Recoaro Terme, zona dei colli berici), a tutela di imprese, commercianti, artigiani e, più in generale, degli operatori economici rispettosi delle regole.

Sono stati 850 gli equipaggi operativi della Guardia di Finanza messi in campo, in uniforme e in servizi in borghese, anche sulla base delle intese con il prefetto. Sono stati svolti oltre 800 interventi nella provincia. Tra i settori operativi “rafforzati” quelli tipicamente estivi: lotta all’abusivismo commerciale, all’evasione fiscale legata alle case-vacanze, alle truffe e alle irregolarità nella vendita di carburante, al “lavoro sommerso”, con particolare riguardo al settore del food e alla contraffazione, ai prodotti non sicuri e ai traffici di droga, in parte destinata a rifornire i punti di spaccio delle località di villeggiatura.

In sintesi numerica, vi sono stati 850 pattuglie nel controllo economico del territorio, oltre 800 interventi per illeciti economico-finanziari, circa 450 a contrasto dell’abusivismo commerciale, oltre 70 interventi in materia di lavoro, con la scoperta di 113 lavoratori in nero/irregolari (di cui 3 minori e 16 stranieri), 30 datori di lavoro verbalizzati per un importo complessivo di sanzioni amministrative proposte/irrogate per circa 400m ila euro, 19 provvedimenti di sospensione dell’attività, 60 interventi per controlli sui prezzi del carburante, 14 dei quali irregolari per un totale di 17 contestazioni amministrative. E ancora 80 interventi presso concerti, piazze, manifestazioni canore ed eventi estivi vari, sequestro di decine di grammi di stupefacenti, centinaia di soggetti identificati, 11 dei quali verbalizzati e 4 deferiti all’autorità giudiziaria.