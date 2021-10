Il Gruppo Marzotto acquista Prosetex e punta sui tessuti per l'arredo

VALDAGNO - Il Gruppo Marzotto di Valdagno (Vicenza), leader della produzione tessile con una storia di 185 anni, ha acquisito Prosetex, azienda italiana fondata nel 1964 con sede a Bulciago (Lecco), specializzata nella produzione di velluti jacquard, tessuti jacquard e ratiere in un ciclo completo. Prosetex - secondo una nota - entra così a far parte di Marzotto Lab, la società del Gruppo Marzotto operante nel mondo delle fibre naturali, attraverso la quale il gruppo sta concretizzando una diversificazione nel settore dei tessuti per l'arredo di interni e dell'accessorio tessile per la casa. Ad oggi la produzione per il mondo dell'arredo contribuisce per oltre la metà del fatturato di Marzotto Lab, realizzato attraverso i brand Redaelli, Lanerossi e Linificio e Canapificio Nazionale. La società stima di chiudere l'anno in corso con un fatturato del solo comparto arredo di 57 milioni di euro, registrando una crescita del 40%, in parte sostenuta dall'ingresso di Prosetex, che amplia la linea produttiva al velluto e tessuto jacquard e che avvicina Marzotto Lab alla Brianza, area geografica notoriamente sede delle più prestigiose aziende dell'arredo Made in Italy.