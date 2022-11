Il giardino condominiale sprofonda di due metri: caccia alle cause dell'improvviso cedimento

VICENZA - Il giardino condominiale si abbassa di due metri, attimi di panico tra gli inquilini che hanno immediatamente chiamato i pompieri. Alle 17:30 di oggi, 23 novembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in viale Fusinato a Vicenza per lo sprofondamento di una parte del cortile di un condominio che in alcuni punti si è abbassato fino a due metri rispetto al piano di calpestio per una lunghezza di 20 metri e la larghezza di oltre 2 metri. I vigili del fuoco accorsi con il personale di prima partenza insieme al funzionario di guardia, stanno ancora operando un sopralluogo per determinare le cause del cedimento e quali azioni intraprendere per mettere in sicurezza l'area.