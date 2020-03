Rubano due cassaforti, inseguimento nella notte a Isola Vicentina

ISOLA VICENTINA - Un rocambolesco inseguimento, avvenuto questa notte, da parte di una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Schio, ha consentito di sventare un furto, che di fatto era già stato portato a termine, in una ditta di Isola Vicentina, da dove erano state asportate due cassaforti, sradicate e poi asportate dagli uffici, contenenti la somma complessiva di 6mila euro.



Secondo quanto ricostruito il proprietario dell’azienda ha immediatamente avvisato la centrale operativa del 112 quando si è reso conto che era scattato l’allarme e nel contempo ha fornito preziose indicazioni poiché poteva vedere tramite le telecamere in diretta cosa stava succedendo: tutto ciò ha consentito ai militari di intercettare un autocarro, precedentemente asportato dall’interno della stessa ditta, nel comune di Villaverla, in Via Bosco.



Una volta vistisi accerchiati dagli uomini dell'Arma i malviventi hanno abbandonato il mezzo (all'interno dei quali sono state rinvenute le due cassaforti) e si sono dileguati a piedi, in mezzo ai campi, facendo perdere le proprie tracce.

© RIPRODUZIONE RISERVATA