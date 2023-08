Francesca Michielin dopo l'operazione: «Sono a casa, adesso devo recuperare le energie per tornare a rockeggiare» Poi l'augurio ai fan

BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA) - Francesca Michielin è tornata a casa dopo l'intervento. A comunicarlo ai fan è stata lei stessa con un post sui suoi social: «Ciao! Voglio ringraziarvi infinitamente per tutte le energie positive che mi avete mandato in questi giorni, l'intervento è riuscito e sono rientrata a casa per riposare e recuperare pian piano le energie necessarie per tornare a rockeggiare e mille altre cose as always».

L'augurio della cantante di Bassano ai fan

Dopo averli tranquillizzati, Michielin ha anche dedicato un augurio speciale ai propri fan: «Vi auguro di passare un agosto bellissimo. Di tanto in tanto ci sentiremo su questi schermi per condividere un pò di meravigliosa noia e qualche canzone di Taylor».

L'annuncio della malattia

Nelle scorse settimane l'artista, in un post su Instagram, aveva rivelato di avere dei problemi di salute: «Volevo dirvelo a voce perché ci tengo a parlavi a cuore aperto.