Francesca Michielin: «Ho un problema di salute, devo essere operata». Annullato il concerto di San Vito al Tagliamento

SAN VITO AL TAGLIAMENTO - Annullato il concerto di Francesca Michielin in programma il 29 agosto a San Vito al Tagliamento.

Ad annunciarlo è la stessa cantante che attraverso un video sui social ha comunicato di doversi assentare dai palchi per un problema di salute, che la costringe a un intervento. Non sembrerebbe nulla di preoccupante, almeno così precisa Francesca, costretta a cancellare due date estive e a rimandare a settembre l'incontro con i fan.

Il messaggio di Francesca ai fans

«Ciao a tutte e tutti! Faccio questo video perché per me è importante - a maggior ragione in una situazione del genere - potervelo dire a voce. Purtroppo non posso fare i concerti del 13 agosto a Castellaneta Marina e del 29 agosto a San Vito al Tagliamento. Non posso perché, senza girarci tanto intorno ed è giusto che abbiate massima trasparenz, ho un problema di salute. Io non voglio allarmarvi, ma è giusto che io per stare meglio al più presto faccia un intervento. L'ospedale mi ha programmato un'operazione tra pochi giorni e ovviamente dovrò stare a riposo per un po' per poi, lo giuro, tornare più forte di prima a settembre. Spero capiate, mandatemi le vostre good vibes. Vi abbraccio forte».