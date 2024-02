Fiera di Vicenza, nel fine settimana rassegna internazionale Pescare show

VICENZA - Dopo gli eventi legati al mondo dell'oro e dei gioielli la Fiera di Vicenza riapre i battenti nel fine settimana con «Pescare Show», il salone internazionale di Italian Exhibition Group dedicato alla community della pesca sportiva e della nautica da diporto, in calendario sabato 3 e domenica 4 febbraio.

La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (Fipsas), tra i partner dell'evento, sarà presente con diversi eventi. Per la mattinata di apertura ha organizzato il convegno sulla sostenibilità, dal titolo «Verso una restrizione legislativa sull'utilizzo del piombo e della plastica nella pesca sportiva?», con la partecipazione di Ugo Claudio Matteoli, presidente Cips (Confédération internationale de la pêche sportive) e presidente Fipsas, e coinvolgerà anche l'European Fishing Tackle & Trade Association, che organizza Efftex, la più grande fiera B2B di attrezzatura da pesca in Europa. Nel pomeriggio all'interno del quartiere fieristico previste le premiazioni degli atleti italiani che si sono distinti lo scorso anno in gare internazionali nelle discipline Fipsas. L'edizione 2024 di Pescare Show ospiterà anche la premiazione dei vincitori del primo concorso fotografico internazionale H2O Photo Contest, premio internazionale di Fotografia naturalistica e di pesca organizzato dal media partner della manifestazione H2O Magazine.