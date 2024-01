Centri sociali contro la presenza di Israele a VicenzaOro: scontri e tensioni, fumogeni e petardi, la polizia risponde con gli idranti - Video e Foto

VICENZA - Lancio di petardi e fumogeni e in risposta gli idranti della polizia che entrano in azione: è quello che è accaduto a VicenzaOro, dove si sono verificati scontri e tensioni nel corso del corteo organizzato dai centri sociali per protestare contro la presenza di operatori di Israele alla Fiera.

Scontri a VicenzaOro - Cosa succede

La manifestazione, partita poco prima delle 11.20 con circa 500 partecipanti, ha deviato dal percorso stabilito cercando di avvicinarsi al quartiere fieristico. Qui c'è stato il contatto con le forze dell'ordine, in tenuta antisommossa, che hanno spinto indietro il corteo con una carica. C'è stato lancio di fumogeni e petardi da parte dei manifestanti, cui la polizia ha risposto con gli idranti.