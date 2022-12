Vicenza. Sequestro di 20 immobili tra villa di lusso e terreni. Marito e moglie con patrimonio milionario indagati per evasione fiscale

VICENZA - Milioni e milioni di euro di debiti, contratti per fare la bella vita utilizzando una società di comodo. La guardia di finanza di Vicenza ha sequestrato 20 immobili tra terreni, fabbricati e una residenza di pregio a San Vito di Leguzzano a due coniugi, di origini egiziane, per un valore complessivo di un milione di euro.

Le indagini

I finanzieri hanno scoperto l'ingente debito indagando su una società immobiliare evasore totale riconducibile proprio agli indagati. La società è stata dichiarata fallita nel 2006 ma nel 2008 è tornata solvibile attraverso una ripartizione dell'attivo tra i creditori. Nonostante questo, però, la scritta "fallimento" continuava a essere riportata nella ragione sociale: in realtà era una società di comodo per nascondere il patrimonio di marito e moglie.

Nel corso degli anni hanno accumulato debiti fiscali milionari attraverso un sistematico utilizzo di imprese dedite all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, nonchè l'omesso versamento delle tasse. La società non aveva lavoratori alle proprie dipendenze e risulta una sola operazione commerciale, l'acquisto della residenza di pregio ora sequestrata. La compagine sociale era composta dall'indagato e da una società lussemburghese attraverso la quale i coniugi hanno finanziato l'acquisto e il restauro della villa di lusso. La società da oltre 10 anni non dispone nemmeno di un conto corrente.

Il Gip del Tribunale di Vicenza, accogliendo la richiesta della Procura, ha emesso il decreto di sequestro. Marito e moglie sono indagati per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.