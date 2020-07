Dentro casa una serra di marijuana: arrestato un 42enne di Valdagno

VALDAGNO - Un uomo di 42 anni, residente a Valdagno (Vicenza), disoccupato, è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio, al termine di un'operazione congiunta della locale compagnia dei Carabinieri e della Polizia locale del Consorzio «Valle Agno». Proprio i vigili, nei giorni scorsi, si erano recati a casa sua per alcune notifiche, che lui aveva firmato sull'uscio di casa, ma dalla porta lasciata parzialmente aperta l'agente aveva avuto l'impressione di sentire odore di marijuana. Dopo alcuni appostamenti i militari hanno effettuato una perquisizione domiciliare, da cui è emerso che l'uomo aveva allestito in casa una coltivazione «indoor», realizzando una piccola serra con un armadio in tela, lampade, ventilatori, irrigatori e fertilizzanti. Al momento del blitz, nella serra vi erano due piantine, mentre in vasetti in vetro erano confezionati 70 grammi di marijuana già essiccata e pronta per l'eventuale vendita. Nella casa sono stati sequestrati anche materiali per il confezionamento e 250 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio © RIPRODUZIONE RISERVATA