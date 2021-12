Positivi nel Vicenza Calcio, i giocatori in isolamento domiciliare

VICENZA - Scatta nuovamente l'allarme sanitario nel Vicenza calcio. Il club veneto di serie B comunica che oggi sono stati riscontrati alcuni casi di positività al Covid-19 all'interno del gruppo squadra. I giocatori sono stati immediatamente posti in isolamento domiciliare, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore. «Il restante gruppo squadra - prosegue la nota - è stato sottoposto a tampone molecolare. La seduta di allenamento prevista per oggi, mercoledì 22 dicembre, è stata annullata». Il club precisa che seguiranno ulteriori aggiornamenti domani, all'esito dei tamponi molecolari effettuati.