Proteste di alcuni genitori e docenti davanti al liceo per la "diretta" del virologo Bassetti: aspro scontro verbale tra "no vax" e studenti pro green pass

VICENZA - È durata poco più di un'ora la contestazione che si è svolta davanti al liceo scientifico Quadri di Vicenza da parte di un gruppo di genitori e insegnanti «no pass» che hanno deciso di mettere in atto un volantinaggio all'esterno dell'Istituto che ospitava un incontro via streaming con il virologo Matteo Bassetti del Policlinico San Martino di Genova. Un faccia a faccia virtuale organizzato dal liceo vicentino all'interno di un percorso voluto per promuovere l'informazione scientifica. I manifestanti, che fanno parte dell'associazione vicentina «Abbi Dubbi», hanno distribuito agli studenti una volantino con circa una ventina di domande che i ragazzi avrebbero potuto porgere al virologo durante l'incontro. Un sit-in pacifico che ha avuto un solo momento di confronto anche duro tra una portavoce del movimento armata di megafono e alcuni studenti pro vaccini e pro green pass.

Il virologo Bassetti ha commentato: «Stamattina collegamento con il liceo scientifico Liceo Scientifico GB Quadri di Vicenza per partire di malattie infettive, Covid e vaccini. Nonostante le polemiche sollevate dai soliti contestatori di professione, ho notato un grande interesse all’approccio scientifico da parte degli studenti. Speriamo lo trasferiscano ai loro genitori che, in alcuni casi, avrebbero bisogno di tornare a scuola. Anziché in piazza».