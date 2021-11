Bassetti in videoconferenza con gli studenti del liceo, proteste di genitori e docenti: chiedono il "contraddittorio"

VICENZA - «La terza dose dovremmo farla tutti in tempi diversi, ci sono delle priorità come per le dosi precedenti. È una dose booster, per dare un colpo forte al sistema immunitario». Così l'infettivologo Matteo Bassetti si è espresso oggi in una trasmission e di Radio 1. E domani "incontra" gli studenti del Liceo Quadri di Vicenza, attraverso una call online, per parlare loro di pandemia, contagi, vaccini.

APPROFONDIMENTI IL DIBATTITO Lockdown per i non vaccinati. Pregliasco: «Opzione... L'INFETTIVOLOGO Vaccini, Bassetti: «Andiamo a rilento, così la terza... IL CASO L'infettivologo Bassetti contro i no vax di Belluno: «Fuori...

Sul sito del Liceo Scientifico Quadri è stata pubblicata la notizia della videoconferenza, dal titolo "La scienza contro il Covid", spiegando che il professor Bassetti "avrà con gli studenti e i docenti un incontro per approfondire l'impatto che le malattie infettive e in particolare il Covi 19 hanno avuto e avranno sul mondo della scuola".

Dal mondo dei genitori sono arrivate delle contestazioni dell'iniziativa, anche in alcuni casi paventando l'idea di tenere i figli a casa. Come si legge nel sito "Osservatorio scuola", la mobilitazione secondo Silvano Caveggion, insegnante di fisica e referente del gruppo No Green Pass, riguarda una possibile visione "a senso unico", senza contraddittorio tra le parti, mentre il preside Paolo Jacolino si è detto preoccupato per questa posizione di fronte a una lezione scientifica d'approfondimento, e per le eventuali reazioni che potrebbero arrivare da gruppi No Green Pass e No Vax.