VICENZA - Omicron è arrivata anche in Veneto. La variante identificata per la prima volta in Sudafrica è stata sequenziata oggi - 3 dicembre - dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.

Dai primi riscontri, l'individuazione è avvenuta nel tampone di un vicentino, rientrato in Veneto proprio dopo un viaggio in Sudafrica.

E proprio oggi l'Uls 8 Berica aveva chiuso le visite ai degenti negli ospedali.