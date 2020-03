Coronavirus Vicenza. La notte più nera all'ospedale San Bortolo: cinque morti in poche ore

Coronavirus Veneto, contagi a quota 8.724 (+215) e 11 nuove vittime. I cittadini in isolamento sotto i 20mila Mappa Coronavirus Veneto, contagio e vittime: il bollettino definitivo del 30 Marzo 2020. Le sul Covid-19 sul . I contagi salgono a quota 8.724 (+215) e sono state registrate 11 nuove vittime. Il numero dei cittadini in isolamento scende sotto i 20mila: siamo a 19.895.

Ultimo aggiornamento: 11:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA -per l'dove tra la serata di ieri e la notte scorsa si sono registrati 5 decessi, quasi la metà di tutti quelli avvenuti in tutto il Veneto. E' quanto emerge dal bollettino della Regione, reso noto nella mattinata di oggi (lunedì 30 marzo). Secondo lo stesso report la provincia di Vicenza è al secondo posto nell’elenco dei nuovi casi, che sono 43, dietro solamente a Verona (49) e davanti a Padova (39) e Treviso (37).Dopo i dati di stamane, da quando è scoppiato l', nel dettaglio si sono registrati complessivamente 64 decessi così distribuiti: 34 al San Bortolo, 12 a Santorso, 9 ad Asiago, 8 a Bassano del Grappa e 1 a Valdagno. Nella provincia berica sono 1.168 gli infettati (+43 rispetto a ieri) mentre sono 2.567 le persone in isolamento domiciliare.