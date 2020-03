Altri 4 decessi in tre ospedali diversi: è il giorno più triste con 9 morti

VICENZA - Tristissimo primato oggi (lunedì 30 marzo) per la provincia di Vicenza, che ha registrato 9 decessi nelle ultime 24 ore, dalla tarda serata di domenica in poi. Ai cinque decessi avvenuti nella notte all'ospedale San Bortolo (quattro uomini e una donna), in giornata si sono aggiunti altri quattro morti, di cui 2 a Santorso (tra cui un uomo di 87 anni residente a Thiene), 1 a Bassano del Grappa (un 72enne che abitava a Conco) e un altro ancora nel capoluogo berico. I 9 decessi in un solo giorno rappresentano per la provincia berica il bilancio peggiore da quando è scoppiato l'allarme sanitario al Covid-19.

Coronavirus Vicenza. La notte più nera all'ospedale San Bortolo: cinque morti in poche ore

Con quelli resi noti nel bollettino delle ore 17 di oggi dalla Regione Veneto nel dettaglio si sono registrati complessivamente 68 decessi così distribuiti: 35 all'ospedale San Bortolo, 14 a Santorso, 9 ad Asiago e a Bassano del Grappa, 1 a Valdagno.

