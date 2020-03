Coronavirus Vicenza, casi di contagio in aumento: sono 25, 4 in terapia intensiva al San Bortolo

Ultimo aggiornamento: 14:27

VICENZA - Anche nel, come nel resto delle altre, crescono i casi diNel territorio berico i casi sono saliti a 25, tre in più rispetto all'ultimo report di ieri pomeriggio, quando il conteggio si era fermato a 22, con un aumento di cinque unità nella giornata di giovedì 5 marzo.Undici di loro sono ricoverati in ospedale, mentre tutti gli altri sono nelle rispettive case in "quarantena", tutti in buone condizioni: 8 pazienti sono attualmente ricoverati al San Bortolo di Vicenza, di cui 4 in terapia intensiva, 2 in più rispetto a ieri. Altre 3 persone sono invece ricoverate all'ospedale di Santorso: due di loro, entrambi asintomatici, erano stati a contatto con il ricoverato "infetto".