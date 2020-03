Macchine per il caffè e 20 mila cialde in dono ai sanitari della rianimazione

VICENZA - Macchine per il caffè e 20 mila cialde per tutti gli operatori sanitari che operano nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove attualmente sono ricoverate una quarantina di persone affette da Covid-19. E' questa l'iniziativa di due importanti e note aziende del Vicentino, Serenissima Ristorazione e Caffè Vero, che con questo gesto hanno deciso di fornire un piccolo ma significativo contributo a medici, infermieri e addetti.



Attraverso questa iniziativa le due società beriche, che lavorano nel settore della ristorazione collettiva e commerciale, hanno rivolto il loro pensiero a coloro che operano in prima linea e che, spesso non hanno più nemmeno il tempo di potersi dedicare una pausa dai doveri quotidiani. «Con questo piccolo gesto - viene spiegato in una nota - vogliamo essere vicini a coloro che tutti i giorni si prendono cura di noi e della nostra salute, offrendo loro la possibilità di godersi un piccolo piacere quotidiano, sorseggiando un caffè in compagnia di colleghi o degli altri operatori di reparto che con loro vivono ogni giorno questo momento di grande difficoltà».



Nella nota Serenissima Ristorazione e Caffè Vero «ringraziano tutto il personale che opera in prima linea offrendo un indispensabile servizio alla comunità. A tutti loro dedichiamo il nostro impegno nel restare a casa e vogliamo far loro sapere che sentiamo forte il loro messaggio #andràtuttobene perché sappiamo che voi siete al nostro fianco»

