Quattro nuovi decessi nella notte al San Bortolo: erano anziani anche con altre patologie

VICENZA - Anche nel Vicentino si aggrava il bilancio sul coronavirus. Secondo i dati forniti dalla Regione dei 6 decessi avvenuti tra la tarda serata di ieri e la notte (il precedente bollettino era riferito alle 17 di venerdì) ben 4 sono avvenuti all'ospedale San Bortolo di Vicenza.



Secondo quanto trapela dalla direzione del San Bortolo i quattro decessi riguardano tutte persone anziane, ricoverate nello stesso nosocomio da giorni e alle prese con diverse altre patologie. In provincia di Vicenza complessivamente i malati sono saliti a 572 (+55 rispetto a ieri), mentre sono 2.182 le persone in isolamento domiciliare. I pazienti ricoverati sono 149, di cui 121 in area non critica e 28 in terapia intensiva, di cui 22 al San Bortolo. Ultimo aggiornamento: 12:57