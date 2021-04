Boscaiolo al lavoro colpito dalla caduta di un albero

CONCO - I vigili del fuoco sono intervenuti oggi 7 aprile poco dopo le 15 in una zona boschiva nei pressi di Malga Montagna Nuova di Dietro, per soccorrere un boscaiolo rimasto ferito, durante la caduta di un albero. L’allarme è stato dato dal figlio dell’uomo e altre persone che stavano lavorando nel taglio di altre piante. I pompieri arrivati da Asiago, hanno collaborato con il personale del SUEM intervenuti con un ambulanza e l’elisoccorso nel prestare soccorso al 58enne. Il ferito dopo essere stato stabilizzato è stato caricato in barella in elicottero e trasferito all’ospedale di Vicenza.