L'ex campione di ciclismo Filippo Pozzato ricoverato per Covid: «Avrei dovuto vaccinarmi prima»

VICENZA - Non ha fatto in tempo a gustarsi i meritati applausi per aver organizzato le sue tre corse per professionisti e una Gran Fondo, tre eventi su strada e uno gravel che sono andare in scena dal 13 al 17 ottobre e ora Filippo Pozzato si trova da tre giorni ricoverato all'ospedale San Bortolo di Vicenza, reparto di pneumologia per Covid. «Ho cominciato a star male venerdì 22 ottobre, tre giorni prima che mi vaccinassi - racconta l'ex campione veneto a tuttobiciweb con non poco affanno - Avevo già fissato il vaccino per lunedì 25, ma al venerdì ho cominciato a star poco bene. Brividi, febbre, poi la difficoltà di respiro, sempre più forte e insistente: non è uno scherzo. Tre giorni fa il ricovero, qui a Vicenza, dove mi hanno preso in cura come non si potrebbe. Spero di rimettermi quanto prima, e poi tornare al lavoro. Ho tante idee, ho molte cose in testa alle quali mi piacerebbe dare forma, ma ora la priorità e guarire. Vi garantisco che sto scalando una gran bella montagna, ma non è per nulla piacevole. Dovevo fare il vaccino prima? Certo che sì, ma ero davvero a tutta per dare forma a quel progetto di corse che ho poi messo in piedi e tutti avete visto e apprezzato, però ora mi tocca pensare un pò a me stesso».

APPROFONDIMENTI LA GARA Veneto Classic, ecco tutti gli iscritti. Il ciclismo dei prof chiude...

Filippo Pozzato ha 40 ed è nato a Sandrigo.