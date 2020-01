Morta Valeria Di Giorgio, segretaria generale della Filt CGIL. Aveva 40 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La segreteriadicomunica che il 22 gennaio 2020 è venuta a mancare la, 40 anni, prima donna a dirigere la categoria provinciale.Valeria è stata la Segretaria che ha saputo dare alla Filt di Vicenza un nuovo impulso e una nuova identità, la compagna che non si è mai risparmiata (anche se già combatteva con la malattia) nelle varie vertenze e tante battaglie per i diritti dei lavoratori, la donna e anche madre che ha saputo affrontare ogni situazione senza mai piegarsi e sempre a testa alta. Dipendente DHL e da lungo tempo iscritta alla Cgil si è avvicinata all’impegno sindacale attraverso le politiche di genere e i diritti delle lavoratrici, in particolare la conciliazione vita-lavoro, partecipando alle attività del Coordinamento Donne Cgil di Vicenza. Dapprima delegata nella sua azienda, viene poi eletta Segretaria Generale della Filt di Vicenza in occasione dell’ultimo congresso del 2018.La Cgil e la Filt sono profondamente addolorate per la scomparsa di una compagna che ha dato un prezioso contributo all’attività vertenziale e di tutela dei lavoratori nelle tante imprese del settore trasporti nella provincia.«Mi addolora la morte della compagna Valeria perché con lei se ne va un po’ della grinta, della passione e della generosità della CGIL e di tutti noi - sottolinea Giampaolo Zanni, segretario generale Cgil Vicenza -. Valeria, delegata della FILT CGIL di Vicenza in DHL, è stata eletta Segretaria Generale della propria categoria poco più di un anno fa, accettando la sfida di ricostruire la categoria dopo le divisioni che l’avevano lacerata nel periodo congressuale. Subito si è messa al lavoro, e con pazienza e grande determinazione ha saputo in pochi mesi diventare nei fatti la figura di direzione della categoria e di riferimento nella gestione delle vertenze più difficili nel settore della logistica. Ho davanti agli occhi la foto fatta con lei e con le lavoratrici ed i lavoratori della cooperativa AVIO,R presente alla Grotto SPA di Chiuppano, che per giorni hanno presidiato i cancelli per difendere i posti di lavoro; lei è sempre rimasta a loro fianco e non li ha mai abbandonati fino all’accordo che poi è stato raggiunto. Questa è stata Valeria, lei è un pezzo della CGIL di Vicenza e di tutti noi, e non lo dimenticheremo».