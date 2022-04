Caro bollette, boom di richieste di aiuto: contributi fino a 800 euro

VICENZA - Gas, luce, benzina. Arrivare alla fine del mese è sempre più difficile. Il caro bollette, i carburanti alle stelle e il carrello della spesa sempre più oneroso hanno messo in ginocchio molte famiglie vicentine e non solo. Il capoluogo berico ha registrato un boom di domande per accedere ai contributi messi a disposizione dal Comune attraverso un bando.

Bando che si è chiuso in questi giorni con oltre 1600 richieste. Per la precisione 1628. Sul piatto, un bonus una tantum dai 300 agli 800 euro, a fronte di un fondo di solidarietà Covid 19 che ammonta a 217 mila euro. «Diamo un sostegno alle famiglie più fragili, colpite dall'impatto economico della pandemia, dai rincari sull'energia e le materie prime nonché dall'aumento generalizzato dei prezzi e quindi del costo della vita - spiega l'assessore alle politiche sociali Matteo Tosetto - Un sostegno assolutamente necessario visto l'elevato numero di domande».

In difficoltà in particolare anziani e famiglie con minori, ma anche persone che non rientrano nei criteri stabiliti dal bando che fissava l'Isee a un massimo di 20 mila euro. Segno che la crisi è ormai trasversale e colpisce molte categorie. I moduli verranno verificati e verrà quindi formulata la graduatoria.