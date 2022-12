E' qui la festa? Macché, è stata annullata. A Capodanno niente musica in piazza

VICENZA - E' qui la festa? No, è stata annullata. Con il disappunto di molti vicentini che si preparavano a festeggiare il Capodanno in piazza dei Signori.

Contrariamente alle attese - e al programma - Vicenza non avrà il suo veglione all'ombra della basilica palladiana. Spese eccessive, fa sapere il Comune. L'ingresso libero, infatti, non sarebbe stato consentito per motivi di sicurezza. Secondo le prescrizioni della Commissione di vigilanza, sarebbe stata necessaria l'installazione di varchi di accesso alla piazza. In altre parole, partecipazione limitata e controllata. Indicazioni che hanno convinto amministrazione comunale e organizzatori a fare dietro front. Il motivo? «Troppi oneri e costi». Dal salotto del capoluogo berico, dunque, niente festeggiamenti per la notte di San Silvestro. Nessun ballo e nessun canto. Tutto cancellato. “Magika” - questo il nome dell'evento - non darà alcun benvenuto al 2023. Per la città del Palladio si tratta del terzo stop consecutivo. Nel 2020 e 2021 gli appuntamenti con il veglione del 31 dicembre erano saltati a causa del Covid. L'ultima festa risale addirittura al 2019. E spostare la manifestazione da qualche altra parte? Non se ne parla. Palazzo Trissino ritiene la soluzione “non percorribile”.