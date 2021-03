Vicenza corre per diventare Capitale italiana della cultura 2024: iter al via

VICENZA - Vicenza Capitale italiana della cultura 2024? Il Comune guidato da Francesco Rucco ci crede e lancia la sfida. «Quello che conta è la ferma volontà di concorrere», confessa il sindaco.

Insomma la città del Palladio ci crede e avvia l'iter per la candidatura. La politica cittadina ha dato la sua benedizione con il via libera a un ordine del giorno consiliare. Il prossimo passo sarà il coinvolgimento dei mondi della cultura, del turismo, dell'impresa e dell'architettura, per arrivare, entro maggio, a una governance di progetto con tanto di comitato di indirizzo e piano industriale.

Dopo Pieve di Soligo, che aveva gareggiato per il titolo del 2022 - assegnato poi a Procida - un altro comune veneto corre dunque per un traguardo ambizioso destinato tra l'altro a rilanciare l'immagine di un territorio messo in ginocchio dalla pandemia. Non a caso per il 2021 e 2023 sono state scelte Bergamo e Brescia.

Nel frattempo è partita l'iniziativa #VicenzaCittàBellissima e sono stati stanziati i primi 50 mila euro. Conclude Rucco: «Gli obiettivi sono il coordinamento dell'offerta culturale, la realizzazione di un marchio città che riassuma i tratti identitari di Vicenza e l'individuazione di un progetto di rigenerazione urbana».