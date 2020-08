Camion in manovra abbatte una casetta di contatori luce e gas, a fuoco gli alberi attorno

MONTEBELLO - Alle 7:15 di questa mattina, venerdì 28 agosto, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Vigazzolo a Montebello Vicentino per un incendio di alcuni alberi causati dall’abbattimento di una casetta per contatori della luce e del gas metano di media pressione, abbattuta da un camion in manovra. Nell’urto dell’autoarticolato contro la rete di delimitazione è avvenuto un innesco, che ha provocato l’incendio alimentato dal gas. I vigili del fuoco arrivati da Arzignano, sono riusciti a intercettare la mandata del gas chiudendola per poi spegnere l’incendio, evitando così il coinvolgimento di altri arbusti. Le operazioni dei vigili del fuoco di completo spegnimento e bonifica sono terminati dopo circa un’ora e mezza, con l’arrivo sul posto dei tecnici della rete elettrica e del gas. © RIPRODUZIONE RISERVATA