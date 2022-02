Boxe in primo piano al palasport, il vicentino Rigoldi sfida il francese Legros per il titolo europeo Supergallo

VICENZA - Domani, venerdì 25 febbraio, il palasport ospita la sfida di boxe tra il pugile vicentino Luca Rigoldi e il campione francese Hugo Legros per il titolo vacante dell'Unione Europea, categoria Supergallo, che già gli è appartenuto. La manifestazione di boxe è organizzata dall’asd Boxe Piovese e da Promo Boxe Italia Brescia in collaborazione con l’assessorato alle attività sportive del Comune di Vicenza. «Abbiamo voluto fortemente questo evento a Vicenza – ha dichiarato il sindaco Francesco Rucco –. Lo sport è un veicolo importante non solo dei valori che rappresenta ma anche per promuovere e raccontare le bellezze architettoniche e culturali della nostra città che, come ben sapete, è candidata a Capitale italiana della cultura 2024».

APPROFONDIMENTI SPORT E CORONAVIRUS Il video-messaggio degli atleti vicentini: «Non mollare,... BOXE Luca Rigoldi sul ring a Polverara: pari a sorpresa (complici i... VILLAVERLA Luca Rigoldi, campione d’Europa Supergallo, eletto migliore... VILLAVERLA Il boxer Luca Rigoldi a 25 anni ha vinto il titolo europeo cat.... SPORT BOXE La promessa di Rigoldi: «Vincere e dedicare la corona europea a...

«Dopo cinque anni il grande pugilato torna al palazzetto – ha dichiarato il vicesindaco con delega alle attività sportive Matteo Celebron –. Il nostro grazie va agli organizzatori e agli sponsor per il loro sostegno all’amministrazione comunale in questa iniziativa che ci dà ancora una volta la possibilità di rilanciare a livello internazionale il nome della nostra città, e a tutti coloro che domani sera tiferanno insieme a noi per Luca Rigoldi».

La serata inizia alle 19 con alcuni incontri ufficiali di pugili Pro, tra cui la sfida tra Andrea Roncon, Veneto, e Carlo De Novellis, Campania per il titolo italiano pesi medi. A partire dalle 22.40 circa, Rigoldi e Legros si contendono la cintura di campione europeo Supergallo in 12 round. L’incontro sarà trasmesso in diretta su RaiSport. La vendita online dei biglietti è sospesa, ultimi posti disponibili alla biglietteria del Palazzetto.