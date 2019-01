Luca Rigoldi, campione d’Europa Supergallo, eletto migliore boxer italiano 2018

di Vittorino Bernardi

VILLAVERLA - Domani, mercoledì 9 gennaio, taglierà il traguardo del ventiseiesimo compleanno ili che ha uno straordinario motivo per festeggiare alla “grande” con amici e parenti. Sabato 5 gennaio, il principale sito italiano per gli appassionati di pugilato, a giudizio di un’esperta commissione tecnica, ha eletto il vicentino di Villaverla Luca Rigoldi come. Ciò grazie alla conquista il 17 novembre in Francia, a Hyeres, del titolo di, battendo ai punti il favorito francese e detentore del titolo Jeremy Parodi con votazione unanime dei giudici: 119-110; 117-111; 116-113. È stato un titolo continentale meritato per Luca Rigoldi, 165 cm. di altezza, che nel battesimo europeo ha ottenuto il massimo, mostrando sul ring aggressività, tecnica e potenza. L’elezione a migliore boxer italiano 2018 è stata così. «Bella notizia, ringrazio per essere stato classificato come migliore pugile in Italia, macon tante belle motivazioni: che il 2019 possa essere ancora più splendente. Sicuramenteassieme al mio maestro, che è stato ed è il miglior maestro!». Il boxer lavora come personal trainer alla Queensberry Boxe di Vicenza, combatte per la Boxe Loreni e a Thiene ha aperto una palestra con socio la Dinami Boxe.