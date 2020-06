Botteghe sì, ma digital: 2 mila euro per le imprese che sposano la tecnologia

VICENZA - Botteghe sì, ma digital. Passa attraverso un bando con contributi di 2 mila euro la mossa di Confesercenti del Veneto centrale per la digitalizzazione delle imprese del territorio.



Queste ultime, per competere sul mercato, sono chiamate a rinnovarsi sotto il profilo tecnologico. Più che una sfida, un imperativo. Così l'associazione presieduta da Nicola Rossi ha annunciato un bonus di 2 mila euro per le aziende che spenderanno almeno 4 mila euro nel campo dell'informatica e dell'elettronica.



Gli interessati avranno un mese di tempo. La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata per via telematica dal 23 giugno al 23 luglio. «Ho sempre sostenuto l'importanza di fare rete - spiega il presidente di Vicenza Flavio Convento - Associazioni ed enti devono lavorare assieme per l'innovazione del settore. Dobbiamo proseguire su questa strada di collaborazione».