Botte alla moglie e al figlio, 57enne arrestato: «La donna è in pericolo»

VICENZA - Un vicentino di 57 anni, residente ad Arzignano, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri della compagnia di Valdagno per ripetuti maltrattamenti nei confronti della moglie e del figlio minore. In una delle serate scorse i militari sono intervenuti nell'abitazione della coppia, dopo la richiesta d'aiuto da parte della donna, che aveva avuto una lite con il marito. La vittima è stata accompagnata in caserma e dal suo racconto sono emersi numerosi episodi di maltrattamenti subiti da lei e dal figlio per mano del consorte nell'ultimo mese. A quel punto sono scattati gli approfondimenti dei carabinieri, che hanno permesso di ricostruire le dinamiche dei fatti, facendo emergere elementi di gravità e fondato pericolo per l'incolumità della donna. Gli elementi, vagliati dall'autorità giudiziaria, hanno portato all'arresto in flagranza dell'uomo. Oggi, 10 gennaio 2023, il giudice, dopo la convalida dell'arresto, ha disposto la liberazione del marito e l'allontanamento immediato dalla casa familiare.