Maltrattamenti alla moglie e a sua figlia, 46enne arrestato

VICENZA - Un 46enne residente a Romano d'Ezzelino è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione in ottemperanza all'ordine di esecuzione emesso dalla Repubblica presso il Tribunale di Padova. L'uomo dovrà espiare una pena complessiva di 2 anni e 6 mesi per maltrattamenti in famiglia, compiuti ai danni della moglie e della figlia di quest'ultima, messi in atto dal 2019 al 2021, a Loreggia (Padova). I militari l'hanno rintracciato nell'abitazione della sorella, pure residente a Romano d'Ezzelino, per poi trasferirlo nella casa circondariale di Vicenza dove sconterà la pena.