Benzina, controlli ai distributori del vicentino. Su sei, quattro avevano benzina non conforme e tasse non pagate

VICENZA - Controlli ai distributori di benzina, quattro su sei non hanno pagato l'accisa nel commercio del carburante e avevano gasolio non conforme. Nel quadro dei servizi di prevenzione e repressione delle frodi nel settore dei prodotti energetici, i funzionari dell’Agenzia Accise Dogane Monopoli di Stato (ADM) in servizio presso l’Ufficio delle Dogane di Vicenza, in collaborazione con i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, hanno effettuato alcuni accessi negli impianti di distribuzione di carburanti della provincia di Vicenza. Per l'operazione è stato anche utilizzato il laboratorio chimico mobile che, dotato di equipaggiamento all’avanguardia, ha effettuato degli screening rapidi sulla conformità dei prodotti rispetto alle specifiche qualitative di legge. Sono stati eseguiti 6 interventi congiunti, riscontrando su 4 impianti violazioni di carattere amministrativo per le quali sono state elevate le relative sanzioni. L’attività si inserisce nel filone perseguito dall’Ufficio delle dogane di Vicenza e dalla Guardia di Finanza berica nella lotta all’evasione dell’accisa nel commercio di carburanti e a tutela dei consumatori al fine di garantire l’erogazione di prodotti conformi alla normativa.