Banconote per 368.000 euro nel doppiofondo dell'auto: sì al sequestro

BASSANO DEL GRAPPA - Il Tribunale di Vicenza ha confermato il sequestro di banconote per 368.000 euro operato dalla Guardia di Finanza di Bassano nello scorso marzo nei confronti di un 49enne, nato e residente a Napoli, respingendo il ricorso presentato dall'uomo che voleva rientrare in possesso dei soldi.

A marzo, in Comune di Pianezze, nella Mercedes classe B del 49enne era stato scoperto un congegno elettro-meccanico che permetteva l'apertura di un doppiofondo in cui sono state trovate 15.057 banconote di vario taglio, sigillate in 3 pacchi, per un importo di 360.000 euro. L'uomo è stato denunciato per ricettazione.