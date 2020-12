Il badante non arriva in orario: trovato morto in casa a 54 anni

VICENZA - Uomo trovato morto in casa a 54 anni, il macabro ritrovamento è avvenuto nella serata di domenica 27 dicembre 2020 a Vicenza. Si tratta di un badante, a trovarlo morto la moglie dell'anziano del quale la vittima si prendeva cura. La donna si era recata nell'abitazione, non avendolo visto arrivare dal marito all'orario concordato.

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri sulla morte dell'uomo, nativo di Milano. La causa del decesso è stata attribuita ad arresto cardiocircolatorio, per cause in corso di accertamento. Nell'abitazione i militari della locale Compagnia hanno rinvenuto cinque bustine contenenti eroina e 11 bustine contenenti cocaina, che sono state sottoposte a sequestro. I militari stanno vagliando anche il funzionamento dell'impianto termico, per escludere che il decesso possa essere conseguenza dell'inalazione di monossido di carbonio.

