VICENZA - Avviati oggi, 17 aprile 2024, i lavori di ampliamento sull’opera idraulica tra i comuni di Montebello Vicentino e Zermeghedo, una delle opere di salvaguardia previste dal piano adottato dalla Regione Veneto dopo le alluvioni del 2010. Il bacino di Montebello Vicentino è stato il primo a essere costruito e il progetto prevede ora di aumentarlo di ulteriori 3 milioni di metri cubi, portandolo a 8,7 milioni, su 155 ettari che garantiranno il contenimento delle piene del Chiampo e del fiume Agno salvando i comuni a est della provincia di Verona e a ovest di quella di Vicenza. Nello specifico saranno realizzate due casse di espansione interconnesse tra loro e separate da un argine. L’opera sarà realizzata in tre stralci per complessivi 1.340 giorni e un costo totale stimato in 55,6 milioni di euro. Solo pochi giorni fa è stato inaugurato un altro bacino di laminazione a ridosso della città di Vicenza.