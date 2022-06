L'auto si rovescia in un dirupo, salvata la conducente

MAROSTICA - Alle 13 di oggi 29 giugno i vigili del fuoco sono intervenuti in località Crosara a Marostica per un’auto finita rovesciata fuoristrada in un dirupo, dopo la perdita di controllo della conducente rimasta ferita. I pompieri arrivati da Bassano del Grappa, hanno ancorato la vettura a rischio rovesciamento e soccorso la donna, che è stata presa in cura dal personale del SUEM e portata in pronto soccorso per accertamenti. Le operazioni di dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore con il recupero del mezzo da parte del soccorso stradale.